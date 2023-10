Motociclista bêbado e sem CNH é preso em Mimoso do Sul

Na manhã da última quinta-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um homem que pilotava uma motocicleta sem CNH e embriagado, enquanto praticava manobras perigosas sem capacete no no km 461 da BR-101, em Mimoso do Sul.

De acordo com a PRF, durante uma fiscalização, deram ordem de parada a uma motocicleta de cor roxa, conduzida por um homem de 48 anos. Durante a abordagem, fora o fato do condutor ter praticado manobra proibida e trafegar sem capacete, foi verificado que o mesmo não era habilitado.

Além disso, com a realização do teste do etilômetro, constatou-se também que o piloto se encontrava embriagado.

Segundo a PRF, após a emissão das notificações de trânsito, o veículo foi recolhido ao pátio por ausência de responsável legal e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis do flagrante.