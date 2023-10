Mulher é indiciada por crime de racismo após eleições do ano passado

Uma mulher de 21 anos foi indiciada por crime de racismo praticado após as eleições presidenciais do ano passado no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a equipe recebeu denúncias de que uma mulher, estudante do curso de Direito, estaria propagando discursos de ódio contra nordestinos, direcionados principalmente a população do Estado da Bahia. A mulher também utilizou um grupo em um aplicativo de mensagens para difundir pensamentos xenofóbicos e comentários ofensivos e racistas.

A indiciada foi interrogada e confessou o crime. Todas as conversas que comprovaram o crime estavam salvas pela PC. Outras pessoas foram ouvidas e, ao final da investigação, a mulher foi indiciada pelo crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989. A pena para esse tipo de crime pode variar entre dois e cinco anos de reclusão e multa.

