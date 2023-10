Mulheres são presas durante mandado de busca e apreensão em Mimoso

A Polícia Militar (PM) realizou no fim da manhã da última quarta-feira (25), cumprimentos de mandado de busca e apreensão no bairro Alto Monte Cristo, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da PM, a guarnição se deslocou até as residências juntamente com a cadela Diana, onde um suspeito mora com uma suspeita e a mãe, alvos da operação. Ao chegarem no local, foram feitos contatos com a segunda suspeita e a terceira suspeita, que foram informadas sobre o mandado de busca e apreensão.

Após ciência dos fatos, foram iniciadas buscas na casa da segunda supeita que fica próxima da casa da terceira suspeita. Na residência, foi encontrado três buchas e duas tiras de maconha, R$ 357,00 em dinheiro e dois celulares, além de oito que estavam desligados.

Durante buscas feita na casa da terceira suspeita, foram encontradas duas pedras de crack dentro de um copo no armário da cozinha e dois celulares. Além dessas residências, foram feitas buscas na casa de quarta suspeita, onde foi encontrado quatro pedras de crack e um celular.

Também foram feitas buscas na casa da nora de uma das suspeitas, mas nada foi encontrado. Foi necessário quebrar o cadeado do portão de entrada, pois não havia chave e os moradores da casa não estavam no local.

A Cadela Diana realizou buscas no local informado por um morador, e foi encontrado 27 buchas e nove tiras grandes de maconha. Essas casas foram alvos de buscas por serem local onde o suspeito frequenta e mora, conforme consta no mandado.

Por encontrarem drogas dentro das residências, a primeira, a segunda e a terceira suspeita receberam voz de prisão e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Mimoso do Sul, onde foram apresentadas à autoridade policial juntamente com os materiais apreendidos.