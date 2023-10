Município de Irupi recebe investimentos do Governo do Estado

A população de Irupi tem motivos de sobra para sorrir: o município está recebendo o maior investimento em infraestrutura de sua história. Na noite dessa sexta-feira (29), o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou o início da reabilitação e implantação da Rodovia ES-379, no trecho que vai até o município vizinho de Iúna. Além disso, foram inauguradas obras de calçamento rural, drenagem e pavimentação de ruas, iluminação pública, além de campos Bom de Bola e a nova base descentralizada do SAMU 192.

“Tivemos hoje uma agenda extensa aqui no Caparaó. Passamos por Ibitirama, Iúna e encerramos aqui em Irupi. Somados todos os investimentos em ordens de serviço e entregas realizadas, passamos de mais de R$ 100 milhões. O valor de uma obra pode ser alto ou não, mas o que importa mesmo é a mudança na vida das pessoas que ela proporciona. Um muro de arrimo, mesmo não sendo tão dispendioso, tranquiliza a vida da pessoa que ali mora. Já uma rodovia, investimento mais robusto, é um vetor para o desenvolvimento de toda uma região”, afirmou o governador.

Casagrande prosseguiu: “Quando se faz uma rodovia, ela muda a vida de quem mora ali e teve o barro e a poeira tirados de sua vida. Quantos agricultores irão ser beneficiados com essa nova rodovia que vai ligar a BR-262 com Iúna e Irupi? Quantos alunos chegarão mais rápido na escola? Quantos turistas chegarão com mais facilidade nessa linda região? Nosso objetivo no Governo do Estado é realizar sonhos e mudar a vida dos capixabas.”

Durante a solenidade, o governador do Estado, ao lado do prefeito Edmilson Meireles, assinou a Ordem de Serviço para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de reabilitação e implantação da Rodovia ES-379. Ao todo, o trecho contemplado – Entroncamento da BR-262 (Irupi) x Entroncamento da ES-185 (Iúna) – conta com mais de 25 quilômetros de extensão em um investimento de R$ 87 milhões.

As intervenções serão realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O projeto já conta com licença ambiental, o que vai acelerar o andamento da execução dos trabalhos. A previsão de conclusão é de 600 dias.

“Essa obra é necessária e de grande importância para todo o sul capixaba, em especial, a microrregião Caparaó. O contrato já foi assinado, a licença ambiental expedida e a empresa já vai se mobilizar para começar as obras. Em breve, a população que transitar pelo trecho poderá acompanhar o desenvolvimento da obra”, comentou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Na ocasião, foram inauguradas as obras de drenagem e pavimentação da rua Manoel Storck, no bairro Wilson Fernandes, e de iluminação pública dos bairros Centro, Carolino Barbosa, João Butica, Jequitibá, João Tomas, Wilson Fernandes, Distrito de Santa Cruz, Vila de São José, Vila Teobaldo, ES-185 km 09 até São Bento e Região Central do município. Ao todo, o investimento do Governo do Estado é de R$ 775 mil, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

“O objetivo é promover a eficientização do Parque de Iluminação Pública de Irupi com a substituição de lâmpadas e luminárias convencionais por luminárias de LED, além de atender aos requisitos das normas técnicas. A ABNT NBR 5101 estabelece que a iluminação pública deve ter eficiência energética, trazer segurança à população e reduzir acidentes noturnos entre outros benefícios”, acrescentou o secretário titular da Sedurb, Marcus Vicente.

Também em Irupi, na área do esporte, o governador inaugurou o novo campo Bom de Bola no Córrego do Aventureiro e a revitalização de um outro Bom de Bola na Sede do município. As obras foram realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e somam um investimento total de R$ 1,21 milhão.

O campo Bom de Bola do Córrego do Aventureiro é em formato society e conta com gramado sintético, de alto padrão, além de sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, fechamento com alambrado com cinco metros de altura sobre alvenaria de blocos e iluminação com seis postes de concreto, com três refletores cada.

Já o campo revitalizado na sede recebeu um novo gramado sintético de alto padrão e reconhecido pela Fifa como uma das melhores opções no mercado atualmente, sendo encontrada, por exemplo, em estádios e centros de treinamentos dos principais clubes brasileiros.

“O Espírito Santo tem passado pelo maior volume de investimentos de sua história na área do esporte. O Governo do Estado sabe do valor que o esporte, em especial o futebol, tem para os nossos jovens. Ter um local apropriado, com estrutura, para que crianças e adolescentes possam brincar e adotar um estilo de vida saudável é fundamental para que tenhamos uma população mais sadia no futuro, longe do mundo das drogas e da criminalidade. O esporte é isso: é saúde, é educação, é inclusão social”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Ainda durante a agenda, foram inauguradas as obras de calçamento rural nas localidades de Pedreira, Vila Nelson, São José do Saçuí, São Bento, Boas Novas, Serra do Aventureiro e Vila do Aventureiro. Com investimento de R$ 1,6 milhão, o calçamento rural conta com 24 mil metros quadrados de blocos e 7 mil metros de meio-fio, com pavimentação de mais de cinco quilômetros de vias por todo o município.

As obras vão garantir mais mobilidade urbana, além de facilitar o escoamento de toda a produção agrícola da região, que se destaca, principalmente, pela cafeicultura. As melhorias vão impactar diretamente a vida da população, já que as localidades também possuem estabelecimentos comerciais, moradias, ponto de apoio ao atendimento de saúde, igrejas e associações comunitárias.

A região também faz acesso com a BR-262, sendo uma das portas de entrada para a sede do município de Irupi. “O calçamento rural traz melhorias para as comunidades, facilitando a vida de produtores, moradores e turistas. É um investimento em infraestrutura rural feito pelo Governo do Estado que promove diretamente a melhoria na qualidade de vida da população, oportunizando o desenvolvimento econômico de forma sustentável e contribuindo para o fomento da agricultura”, pontuou o secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Outra obra inaugurada foi a nova base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Irupi. O serviço funciona na cidade há dois anos, mas antes contava com uma unidade de tamanho menor. Agora a população local dispõe de uma estrutura mais ampla e melhor organizada. O imóvel, disponibilizado pela Prefeitura Municipal, possui oito cômodos para espaço de convivência da equipe, uma área exclusiva para a desinfecção de materiais, uma guarda de cilindros e uma garagem mais espaçosa para acomodar a ambulância.