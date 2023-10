Novo PAC prevê investimentos de R$ 43 bilhões no Espírito Santo

Foi lançado na manhã desta terça-feira (17) o Novo PAC – Desenvolvimento e Sustentabilidade no Espírito Santo, programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. A solenidade em Vitória teve a presença do governador Renato Casagrande e dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Renan Filho, dos Transportes. O investimento total de recursos já alocados em obras no Estado é de R$ 43 bilhões.

Entre as principais obras para o Espírito Santo, estão a Barragem Rio Jucu, a ampliação do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) e o projeto público de duplicação e estudo de concessão da BR-262. Também serão finalizadas obras importantes como uma nova unidade de produção de petróleo e gás natural no Parque das Baleias, o Contorno do Mestre Álvaro na Serra (BR-101) e o novo Hospital Geral de Cariacica.

“É uma alegria imensa receber dois ministros que coordenam programas estratégicos do Governo Federal para fazer anúncios tão importantes para o desenvolvimento do Espírito Santo. Visitamos hoje as obras do Contorno do Mestre Álvaro com a possibilidade da vinda do presidente Lula para a inauguração em dezembro. Essa é a obra mais importante do Estado e é uma conquista não só nossa, mas de todo o Brasil que passa por aqui. A Bancada Federal também foi decisiva para que o Contorno ficasse pronto ainda neste ano”, afirmou o governador.

Casagrande também destacou o avanço nas tratativas em relação a continuidade das obras de duplicação da BR-101 e da implantação da Ferrovia Vitória-Rio (EF-118). “Todos esses anúncios são problemas antigos e gargalos para o nosso desenvolvimento. Nunca seremos um grande estado consumidor, mas podemos ser um grande prestador de serviços e para isso precisamos ter uma boa logística. A vinda de tantos ministros mostra a boa relação e a integração do Governo Federal com o Estado do Espírito Santo”, pontuou.

Investimentos



Para melhorar a mobilidade, o Governo Federal vai destinar recursos para construção de novos trechos das rodovias BR-259 e BR-482, para acesso a Guandu e o contorno de Cachoeiro de Itapemirim, respectivamente. Também está contemplada a finalização da construção do contorno de Serra em Mestre Álvaro (BR-101) e do acesso a Capuaba (BR-447). Estão previstas ainda as duplicações da BR-259 (João Neiva – Colatina – Aimorés) e da BR-262. Outras obras previstas alcançam o Aeroporto de Vitória, portos e ferrovias com o objetivo de tornar o transporte do estado mais sustentável e eficiente.

Pelo programa Minha Casa, Minha Vida serão finalizadas 3.273 unidades habitacionais e construídas 1.268 novas unidades, um total de 4.541 moradias. Nas áreas da saúde e educação estão previstas novas escolas, creches, quadras e unidades de saúde, que serão retomadas ou concluídas, totalizando 40 obras.

Os investimentos em transição energética, em descarbonização, em mineração segura e sustentável e no combate à pobreza energética estão entre as prioridades do Governo Federal e também chegam ao Espírito Santo, com a finalização de 950 quilômetros em linhas de transmissão em três regiões (Morro do Chapéu II – Poções III; Poções III – Medeiros Neto II; Medeiros Neto II – João Neiva 2); a implantação de nova unidade de produção de petróleo e gás natural no Parque das Baleias e mais 1.069 quilômetros de linhas de transmissão pelo Estado.

Com as obras do Novo PAC, cidades do Espírito Santo ganharão novas infraestruturas e serviços que transformam a vida das pessoas, como o projeto Periferia Viva, em São Mateus, além de obras de contenção de encostas e drenagem em Vila Velha e Cariacica. Também serão realizadas melhorias na estação de tratamento de esgoto, em Colatina, e a implantação do saneamento integrado e urbanização nos bairros São Benedito, Consolação, Bonfim, Penha, Itararé e Gurigica, em Vitória.

Lançado em agosto deste ano, o programa vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil. O Novo PAC está organizado em Medidas Institucionais e em nove Eixos de Investimento.

(Com informações do Ministério da Casa Civil)

Foto: Hélio Filho/Secom