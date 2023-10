Novo procurador-geral de contas do ES deve ser escolhido pelo governador

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro Rodrigo Chamoun, encaminhou ao governador do Estado, Renato Casagrande, a lista para nomeação do próximo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC). O escolhido pelo governador terá mandato no biênio 2024/2025.

Conforme o rito para seleção do procurador-geral do Ministério Público de Contas, o atual procurador, Luis Henrique da Silva, enviou ao presidente Chamoun o resultado da eleição interna feita entre os membros do MPC. Participaram do processo eleitoral os procuradores de contas Luciano Vieira, que teve dois votos, e Heron Carlos Gomes de Oliveira, que recebeu um voto.

Ainda que tenha havido um vencedor na eleição interna, cabe ao governador do Estado definir quem será o próximo procurador-geral do Ministério Público de Contas.