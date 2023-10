Parte humana é encontrada presa em vagão de trem em empresa no ES

Um pé humano foi encontrado na tarde da última terça-feira (3), preso a um vagão de trem que pertence a empresa Vale, localizada no município da Serra, no Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a perícia foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver na área interna da empresa. No local, foi encontrado um pé humano que estava preso a um vagão de trem que pertence a Vale.

A equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) fez contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e foi informada que houve o registro de um homicídio na localidade de Coronel Fabriciano, no qual o corpo da vítima foi jogado sobre a linha de trem. Exames periciais vão indicar se o pé encontrado no Espírito Santo tem relação com o crime.

A parte humana foi recolhida e encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiada.