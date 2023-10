Polícia identifica criminosos e um é preso durante operação no ES

A Polícia Civil (PC), por meio do Distrito Policial (DP), deflagrou a Operação Cavalo de Aço, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra suspeitos de roubos cometidos em via pública no município da Serra. Um dos investigados foi preso na última sexta-feira (29) e, nesta quinta-feira (5), as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão.

De acordo com a PC, um dos crimes atribuídos ao grupo criminoso foi cometido no dia 2 de agosto, em Serra Sede. Na data do fato, os suspeitos chegaram de moto e tentaram assaltar um casal que passava a pé. Os bandidos foram flagrados por uma guarnição da Polícia Militar (PM), mas acabaram fugindo.

Após os levantamentos, a PC representou pela prisão preventiva dos investigados, o que foi deferido pelo Juízo do Poder Judiciário. Na última sexta-feira (29), uma equipe da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM) prendeu um dos investigados, de 19 anos. Ele foi encontrado em casa, na localidade de Praia Grande, em Fundão, onde os policiais também apreenderam um simulacro de revólver e uma moto com restrição de furto e roubo.

Leia também:

Confira os filmes em cartaz neste fim de semana nos cinemas em Cachoeiro

PM cumpre mandado judicial e apreende drogas em Irupi

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação, além do cumprimento do mandado de prisão pelo crime de roubo. Após os procedimentos, o investigado foi encaminhado para o sistema prisional.

Já nesta quinta-feira (5), a equipe do DP de Jardim Limoeiro realizou diligências em Praia Grande, Fundão, para cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dos gêmeos suspeitos de integrarem o grupo criminoso. Eles não estavam no local, mas os policiais apreenderam dois celulares, que serão encaminhados para a perícia.