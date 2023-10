Polícia prende quatro pessoas com espingardas em Presidente Kennedy

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, deflagrou, na última quinta-feira (26), uma operação na localidade de Jaqueira, no município de Presidente Kennedy, após denúncias de que uma facção criminosa do Rio de Janeiro estaria com homens armados e vestindo roupas camufladas tentando assumir o controle do tráfico de drogas da região.

Segundo informações da PC, no local, que fica a 10 quilômetros da divisa com o Rio de Janeiro e que é saturado há 15 dias pela Polícia Civil (PC), os policiais visualizaram cinco homens com a vestimenta camuflada, sendo que um deles saiu de uma caminhonete portando uma arma longa, o que motivou a abordagem.

Outro suspeito correu e tentou acessar uma escola da localidade, mas não conseguiu e fugiu após efetuar um disparo de arma de fogo, que não foi revidado, pois se tratava de área escolar.

Foram feitas buscas, mas o homem não foi encontrado. Os outros quatro homens abordados foram presos, pois no local onde eles estavam foram encontradas cinco espingardas de diversos calibres, sendo uma semiautomática e outra com a numeração adulterada. Ainda no local, foram encontradas dezenas de aves mortas, tendo os presos indicado que eles eram caçadores.

Um dos detidos tinha uma arma registrada no nome dele, na qualidade de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Também no local foram encontradas mais de 200 munições intactas e deflagradas, bem como material para recarregar munição.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DP) Presidente Kennedy e autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, bem como caça de fauna silvestre, sendo encaminhados ao sistema prisional.