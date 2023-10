Polícia realiza operação carga pesada no distrito de Coutinho

Na manhã desta terça-feira (31), policiais militares do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), do 9º Batalhão, equipes da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Departamento de Edificações e de Rodovias (DER) e Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) realizam operação conjunta “Carga Pesada” no município de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o objetivo da operação é fiscalizar caminhões com suas respectivas cargas, os condutores e notas fiscais, com eventual lavratura de auto de infração em virtude de infrações de trânsito observadas.

