Polícia recupera no ES veículo roubado em 2017 no RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite da última quinta-feira (19) no km 266 da BR-101 no município da Serra, um automóvel tipo SUV com valor aproximado de 70 mil reais. O veículo foi roubado no RJ em 2017.

Policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia da Serra, abordaram um carro com placas do RJ que era conduzido por uma mulher de 47 anos. Após vistoria, constatou-se que havia sinais de adulteração nos agregados e, após análise, descobriram que se tratava de um clone de um veículo de mesma marca e cor, porém, de modelo diferente, sendo que o original possuía uma restrição de roubo em 09/12/2017 no município de São Gonçalo/RJ.

Diante do ocorrido, os federais encaminharam veículo e suspeita à 3ª Delegacia Regional na Serra, em tese, pelo cometimento do crime de adulteração de sinais identificadores de veículo.

Com essa apreensão, a PRF-ES já soma 20 veiculos clonados que foram recuperados nas BRs q cortam o ES somente neste mês de outubro de 2023, uma média de um veículo por dia.