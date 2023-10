Praça com campo de areia e pista de skate serão entregues em Anchieta

Moradores do distrito de Jabaquara, no interior de Anchieta, irão ganhar uma praça com uma área de 1.293m2. A obra será edificada na região central da comunidade e a ordem de serviço será assinada nesta segunda-feira (2) pelo prefeito Fabrício Petri, a partir das 18h.

A praça contemplará um pergolado, pista de skate, área de playground para recreação, campo de areia fechado com alambrado e arquibancada em concreto armado, além de rampas para acessibilidade. O paisagismo contemplará arvores de porte médio, canteiros revestidos com arbustos, flores e grama.

Conforme o prefeito, o investimento irá disponibilizar um espaço de lazer e entretimento para os moradores da região. “A nova praça foi pensada para, além de deixar a comunidade de Jabaquara ainda mais bonita, oferecer um espaço de lazer, socialização e entretenimento para os moradores”, disse.

De acordo com informações da Secretaria de Infraestrutura, o mobiliário do espaço contemplará, bancos em concreto armado, revestido em madeira de lei, bicicletários e playground para recreação, mesa de jogos e lixeiras. A iluminação será por meio de postes metálicos com luminárias de LED.

O investimento será realizado com recursos próprios do município no valor de R$ 600 mil. A empresa executora será a JKL Construtora, com prazo de execução de 180 dias.