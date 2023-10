Prêmio Anchieta Arte e Cultura 2023 abre inscrições no próximo dia 18

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, irá realizar o Prêmio Anchieta Arte e Cultura 2023. O lançamento do edital será no dia 18 de outubro, às 18h, no CEU das Artes, próximo ao Corpo de Bombeiros, no bairro Guanabara. Serão destinados R$ 140 mil para premiação e as inscrições ocorrem entre 18 de outubro e 06 de novembro.

O projeto foi revisto e pretende premiar fazedores de cultura que estão no mercado há mais de 10 anos. Os prêmios serão em dinheiro, de acordo com a categoria de anos promovendo cultura no município. Os valores variam entre R$ 5 e 20 mil. O edital definirá todas as regras de participação e será exclusivo para moradores de Anchieta.

Segundo a gerente de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta, Maria Fernanda Barros, o prêmio é uma ferramenta de grande incentivo às artes e cultura na cidade. “Esse prêmio é importante para a cultura local e os fazedores de cultura do município, que estão há muito tempo fomentando o segmento”, declarou a gerente.

O Prêmio Anchieta Arte e Cultura será financiado com recursos do próprio município e com o da Lei Paulo Gustavo.