PRF divulga balanço parcial com muitos acidentes, morte e feridos no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 14 acidentes, com 17 feridos e uma morte nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriado prolongado de 12 de outubro, quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

De acordo com o balanço parcial, divulgado, neste sábado (14), 1.107 veículos também foram fiscalizados, 426 multas aplicadas e cinco pessoas detidas, entre quinta (12) e sexta-feira (13).

Com a expectativa de aumento na circulação de veículos nas rodovias que cortam o Espírito Santo, por causa do feriado de 12 de outubro, a PRF iniciou, na quarta-feira (11), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023.

Ações de fiscalização, educação para o trânsito e segurança viária serão intensificadas até este domingo (15), em todo o Estado.

