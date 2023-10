Proposta combate furto de cargas no Espírito Santo

Tramita na Assembleia Legislativa (Ales) a proposta de criação da Política Estadual de Combate ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas no Espírito Santo. O objetivo é reduzir os índices desses tipos de crimes, proteger a integridade dos trabalhadores envolvidos na cadeia logística e fortalecer a segurança do transporte de mercadorias no território estadual.

A ideia é do deputado Denninho Silva (União), autor do Projeto de Lei (PL) 787/2023.

Dentre as principais diretrizes da proposta está a “integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública, as empresas de transporte de cargas e demais entidades relacionadas, visando à troca de informações e ações conjuntas de combate a esses crimes.” O proponente também sugere a implantação de medidas de prevenção, com a criação de sistemas de rastreamento e monitoramento de cargas, capacitando motoristas e criando áreas de descanso seguras para os profissionais do setor.

A matéria prevê ainda a realização de campanhas de conscientização sobre a importância da segurança no transporte de cargas e os impactos econômicos e sociais dos crimes relacionados. Outra ação proposta é a criação de um canal de denúncias anônimas, para que atividades suspeitas cheguem ao conhecimento das autoridades.

“Um dos principais problemas na investigação desses crimes está na demora na denúncia, atrapalhando a coleta de indícios de autoria e materialidade. Por isso uma política de combate ao furto, roubo e desvio de carga, que abranja a conscientização e envolvimento da população na denúncia da suspeita desses crimes se faz imprescindível para a melhoria dos índices de ocorrências no Estado do Espírito Santo”, argumenta o autor na proposta.

Tramitação

O PL 787/2023 já foi lido em plenário e segue agora para as comissões de Justiça, Segurança, Infraestrutura e Finanças.