Renato Casagrande e Simone Tebet entregam chaves do Minha Casa, Minha Vida no ES

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, e parlamentares do Estado participam da entrega do empreendimento Barra Riacho, obra do programa Minha Casa Minha Vida, com 537 unidades habitacionais, na segunda-feira, 23 de outubro, a partir das 10h. O evento se encerra com uma transmissão online que terá a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

A visita ao empreendimento e a entrega das chaves para alguns moradores pelas autoridades ocorrerá das 10h às 10h30. Logo após, autoridades e moradores participam de uma solenidade no próprio empreendimento. Às 11h30, começará uma transmissão pela EBC que conectará a entrega das chaves em Aracruz a eventos semelhantes em São Paulo, Alagoas e Bahia e será encerrado pelo presidente Lula, de forma virtual. Essa cerimônia online terá duração de 30 minutos.

Leia também: 🌨️ Céu parcialmente nublado neste sábado (21) no ES; veja a previsão do tempo

O Residencial Barra Riacho é composto por 537 apartamentos do tipo casa geminada e beneficia 2.148 pessoas. Foram investidos R$ 28,6 milhões. Toda a infraestrutura interna e externa está concluída e já conta com água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. Em um raio de 1 quilômetro, a população conta com creche, escola, posto de saúde e posto de segurança. O residencial foi uma parceria entre os governos municipal, estadual e federal e contou com financiamento da Caixa.

Minha Casa, Minha Vida – Programa coordenado pelo Ministério das Cidades, o MCMV foi retomado pelo governo federal na gestão do presidente Lula. Desde o início do ano já foram entregues 12,3 mil casas e autorizada a retomada de outras 19,1 mil unidades. Maior programa de habitação popular já executado no Brasil, o MCMV já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais. Agora, em sua nova versão, a meta é contratar, até o fim de 2026, mais 2 milhões de moradias, em locais que levam em conta a proximidade de serviços públicos e de comodidades de mobilidade.

SERVIÇO

Evento: Entrega de chaves do residencial Barra Riacho

Local: Barra Riacho, Aracruz, Espírito Santo

Data: 23/10

Horário: das 10h às 12h