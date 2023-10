Roubado há 5 anos, veículo clonado é recuparado pela polícia no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite da última quarta-feira (11), no km 392 da BR-101 em Rio Novo do Sul, um veículo clonado que havia sido roubado no Rio de Janeiro no ano de 2018.

Agentes da PRF, durante fiscalização de combate à criminalidade, deram ordem de parada a um automóvel de cor cinza com placas do RJ e, na abordagem, notaram que alguns elementos identificadores do veículo continham indícios de adulteração. Ao aprofundarem a análise, descobriram que o carro original possuía outra placa de identificação e, consultando os sistemas informatizados, concluiu-se que na verdade este havia sido roubado em 22/02/2018 no município de São Gonçalo/RJ.

Diante dos fatos, ficou constatado, em tese, o crime de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo. O condutor e o automóvel foram encaminhados à Polícia Civil de Itapemirim/ES para as providências do flagrante.