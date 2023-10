Será que chove? Passagem de frente fria muda o tempo no ES nesta quinta (19)

Quinta-feira (19) com mudanças nas condições do tempo no Espírito Santo devido a passagem de uma frente fria pelo oceano. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, as nuvens aumentam pelo Estado, mas são esperadas apenas chuvas fracas em alguns momentos do dia. O calor diminui em todas as regiões capixabas.

Na Grande Vitória, aumento de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, aumento de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Leia também: https://aquinoticias.com/2023/10/cidades-do-espirito-santo-recebem-novo-alerta-de-chuvas-intensas/

Na Região Serrana, aumento de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, aumento de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, aumento de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, aumento de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.