Suspeito de atirar contra policias militares é morto em cidade do ES

Um homem morreu nesta segunda-feira (2), após atirar contra policiais militares durante um patrulhamento realizado no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar (PM), militares se depararam com um suspeito armado que atirou contra a equipe. Os militares revidaram com disparos de arma de fogo e o indivíduo foi baleado. Ele foi socorrido para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Na ação, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, além de dois carregadores e 18 munições.

Leia também:

Polícia recupera máquina fotográfica furtada na festa de Guaçuí

São José do Calçado: PM apreende pássaros silvestres em torneio ilegal