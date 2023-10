Suspeito morre afogado no rio Itapemirim após fugir da PM no bairro Valão

Um homem morreu afogado no rio Itapemirim na noite da última sexta-feira (20), após correr da ação da Polícia Militar (PM) no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PM, policiais militares foram acionados para verificar a informação de que indivíduos estariam comercializando drogas no bairro. Equipes da Força Tática do 9° Batalhão foram ao local, onde realizaram o patrulhamento a pé, utilizando o cão Messi que, durante as buscas localizou na Rua Abelardo Machado, cerca de 19 buchas de maconha, 20 papelotes de cocaína e 23 pedras de crack.

Em continuidade ao patrulhamento a pé, foram visualizados dois suspeitos que estavam abaixados às margens do rio Itapemirim e embaixo de um pé de jamelão. Ao verbalizar na tentativa da abordagem, os dois suspeitos se levantaram e fugiram, momento que um deles virou o braço na direção de um dos militares, apontou uma arma e atirou contra o policial, que revidou a injusta agressão.

Os suspeitos continuaram em fuga, pulando os dois no rio, sendo que um deles seguiu nadando próximo a margem e sumindo visualmente. O outro tentou atravessar até a outra margem do rio, porém ao chegar no meio do rio afundou, vindo a subir duas vezes para tentar respirar e em seguida não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas no rio Itapemirim. O material apreendido foi entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.