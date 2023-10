Veículo clonado é recuperado pela PRF em cidade do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde da última segunda-feira (9), um veículo clonado no município da Serra. O carro foi roubado no ano de 2022, em Cariacica, no Espírito Santo.

Segundo informações da PRF, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia da Serra, abordaram um veículo que era conduzido por um indivíduo de 28 anos.

Após vistoria, foi constatado que se tratava de um clone de um outro automóvel de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possuía restrição de roubo.

O veículo e suspeito foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional na Serra.

De janeiro a setembro de 2023, já são 240 veículos roubados, que foram clonados pela criminalidade, mas recuperados pela PRF nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo.