Venda Nova: PRF apresenta tecnologia para conscientizar motoristas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Concessionária Eco-101 estarão presentes, neste sábado (14) e domingo (15), na Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, para realizar, dentre outras atividades de fiscalização, uma ação de demonstração do 1º Simulador veicular 3D do Estado do Espírito Santo.

O aparato tecnológico, que vem equipado com óculos de realidade virtual, simula as consequências de uma colisão real a 120 km/h.

O equipamento estará montado, a partir das 16h deste sábado (14), no Parque de Exposições de Venda de Nova do Imigrante, próximo ao km 104 da BR-262.