Venda Nova recebe nota máxima em indicadores de saúde do Previne Brasil

Venda Nova do Imigrante mais uma vez demonstra excelência em gestão de saúde, sendo reconhecido como um dos quatro melhores municípios capixabas nos indicadores do programa “Previne Brasil”.

A avaliação quadrimestral, que compreende o período de maio a agosto, é conduzida pelo Ministério da Saúde (MS) e teve os resultados anunciados neste mês de outubro.

Diversos indicadores relacionados à saúde foram analisados, incluindo Pré-Natal (com ênfase nas 6 consultas obrigatórias), Pré-Natal (Sífilis e HIV), Saúde Bucal para Gestantes, Cobertura Citopatológica, Proporção de Crianças com menos de 1 ano vacinadas, Hipertensão (com aferição da pressão arterial) e Diabetes (medição da Hemoglobina Glicada).

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Camila Mauro Zandonadi, a avaliação é de suma importância, uma vez que orienta a distribuição do incentivo financeiro do Ministério da Saúde para os municípios em todo o Brasil.

Veja também: Venda Nova: Projeto ambiental é finalista de prêmio de sustentabilidade

Cada indicador é analisado com base em parâmetros estabelecidos, sendo que os dados da Secretaria Municipal de Saúde são inseridos no sistema de prontuário eletrônico e atualizados semanalmente. Com base nesses dados, o Ministério da Saúde calcula os indicadores e, consequentemente, o financiamento atribuído.

É digno de nota Venda Nova ter mantido sua posição de destaque, recebendo Nota Máxima e garantindo 100% do financiamento do MS a cada ciclo de quatro meses. De acordo com Camila, os recursos são cruciais para a manutenção das unidades de Saúde do município, permitindo a continuidade e o aprimoramento dos serviços prestados à comunidade.

“O resultado demonstra a qualidade da assistência na atenção básica à saúde em Venda Nova. É esse financiamento que torna possível a excelência na saúde do município”, afirma a secretária.

O programa

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, e representa uma inovação no financiamento da saúde pública no país.

Ele introduz alterações significativas na distribuição dos recursos para os municípios, adotando três critérios principais: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivos para ações estratégicas.

A proposta central do Previne Brasil é criar um modelo de financiamento que aumente o acesso da população aos serviços de Atenção Primária e fortaleça o vínculo entre a comunidade e as equipes de saúde, incentivando a responsabilização dos gestores e profissionais de saúde pelo cuidado das pessoas assistidas.

O programa Previne Brasil busca equilibrar os recursos financeiros per capita de acordo com a população cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), considerando o desempenho assistencial das equipes e oferecendo incentivos específicos, como expansão do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização (Informatiza APS), além de servir como campo de prática para a formação de residentes na APS, entre outros programas. Dessa forma, o Previne Brasil busca não apenas aprimorar a qualidade dos serviços de saúde, mas também promover uma abordagem mais eficiente e integral no cuidado com a saúde da população.