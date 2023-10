VÍDEO | Marataízes: produção científica ajuda no combate a praga do abacaxi 

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está desenvolvendo diversas iniciativas para solucionar problemas das principais atividades agrícolas capixabas.

Em entrevista ao AquiPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba, em Alegre, o professor e coordenador geral do projeto de Fortalecimento da Agricultura Capixaba (FortAC), Sávio Berilli, destacou diversas produções científicas que estão contribuindo para melhorar a produção e fortalecer o agronegócio no Sul do Estado.

Entre as iniciativas, o professor do Ifes descreve ações voltadas para o combate a praga do abacaxi, em Marataízes, e a criação de biojóias, em Piúma. Confira abaixo: