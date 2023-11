A 2ª Agroshow Caparaó Capixaba começa nesta terça-feira (21), no Parque de Exposições Dyrcêo Santos, em Muniz Freire (ES), com a participação de 170 animais da raça Gir Leiteiro de criadores do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O evento, que é a terceira exposição consecutiva a compor o ranking da Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL), se destaca pela importância no cenário nacional. Vale ressaltar que a entrada no local do evento é gratuita, proporcionando acesso a todos os interessados em prestigiar e conhecer de perto o universo do Gir Leiteiro.

Os destaques da programação, que segue até o próximo domingo (26), são a 1ª Exposição Regional Capixaba do Gir Leiteiro e o Concurso Leiteiro, além de palestras e seminários, o 1º Leilão GIR Leiteiro, em benefício da Casa Lar de Muniz Freire, entrega de equipamentos da agricultura, shows musicais, estandes com empreendedores da agricultura familiar e praça gastronômica.

A Agroshow é organizada pelos sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Iúna, Irupi e Muniz Freire, com apoio da Prefeitura de Muniz Freire, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Governo do Estado, ABCGIL e institutos Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Gustavo Rodrigues, coordenador de exposições da ABCGIL, está na cidade e expressa a relevância da exposição para o Espírito Santo, destacando o empenho dedicado para fortalecer a presença da raça na região.

“Estamos fazendo esta retomada no Estado, assim como ocorreu no ano passado no Rio de Janeiro. Muniz Freire tem toda a estrutura e autonomia para participar definitivamente da rota das exposições ranqueadas do Gir Leiteiro pelo Brasil. Muitos criadores inscritos são capixabas e trouxeram excelentes animais para a exposição”, diz.

A vaca Gildete FIV Cabo Verde (Fazenda São Domingos), de Weverton Bastos, é um exemplar da raça Gir Leiteiro em exposição na Agroshow.

Segundo Gustavo, a exposição conta com herdeiros de animais consagrados em exposições e leilões, inclusive em nível internacional. Dentre eles, vacas das famílias Cabo Verde, Giba, Bandeira, todas de linhagens recordistas, com genética muito evoluída e avaliada a partir de R$ 1 milhão.

“A Agroshow Caparaó Capixaba é uma vitrine para os criadores venderem filhas e netas de vacas de genética superior de Gir Leiteiro. Os melhores exemplares de cada fazenda estão aqui”, disse.

Programação 2ª Agroshow Caparaó Capixaba

17/11 – Sexta-feira

13h às 20h – Recepção e Admissão de Animais

18/11 – Sábado

8h às 20h – Recepção e Admissão de Animais

19/11 – Domingo

8h às 14h – Recepção e Admissão de Animais

20/11 – Segunda-feira

08h às 20h – Alojamento e Identificação de Animais

21/11 – Terça-feira

13h – Abertura Oficial do Torneio Leiteiro

14h – Início do Torneio Leiteiro

19h – Palestra “Conectando mulheres ao seu máximo potencial” do Programa Potencializa Elas da Cresol com Carol Veloso na Câmara Municipal de Muniz Freire

22h – 1ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

22/11 – Quarta-feira

6h – 2ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

08h às 14h30 – Seminário Municipal do Projeto: Arranjos Produtivos “Semeando Desenvolvimento com Sustentabilidade” – Câmara Municipal de Muniz Freire

14h – 3ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

22h – 4ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

23/11 – Quinta-feira

06h – 5ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

10h – Abertura da Praça de Alimentação

14h – 6ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

15h – Abertura dos Stands

16h – Palestra “Piscicultura: Uma atividade de Oportunidades” com Fabiano Giori (Consultor Técnico do SENAR-ES)

18h – Aula Show “Gastronomia da Tilápia”

19h30 – Abertura Oficial do AGROSHOW

21h – Show com Legião Sertaneja – Campo Comercial

22h – 7ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

24/11 – Sexta-feira

06h – 8ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

09h – Início do Julgamento da Raça Gir Leiteiro – Machos e Fêmeas Jovens

09h – Palestra “Bem Estar e Resfriamento Animal – Implicância do Pré e Pós Parto” com Joedson Silva Scherrer (Departamento Técnico ACPGLES)

10h – Abertura da Praça de Alimentação

10h30 – Palestra “Trypanossoma – Um Prejuízo Oculto na Pecuária Leiteira” com Jorge Tadeu Zanchetta Filho – MSD

14h – Término do Torneio Leiteiro da Raça Gir

14h30 – Entrega de Equipamentos da Agricultura

15h – Abertura dos Stands

15h – Palestra “O Agro do Caparaó” com Enio Bergoli (Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca)

16h – Palestra “Estratégias para a Alta Produtividade” com Gustavo Rennó (Canal No Pé do Café)

18h – Show com Viola Dourada (Campo Comercial)

20h – 1º Leilão GIR Leiteiro (1º Lote em prol a Casa Lar)

23h – Show com João Felipe e Raphael

25/11 – Sábado

09h – Seminário da Juventude Rural com o tema “Juventude – Resistência, Inovação e Criatividade na Agricultura Familiar” com Mônica Bufon, Prof Márcio Bolzan e Júlio César Mendel

09h – Reinício do Julgamento da Raça Gir Leiteiro – Fêmeas Adultas

10h – Abertura da Praça de Alimentação e Stands

15h – Tarde Cultural

18h – Apresentação do Boi Azulão (Concentração: Casa da Cultura)

19h – Show com Amizade do Samba

22h – Show com Hugo e Tiago

00h – Show com Marcos e Willian

26/11 – Domingo

10h – Santa Missa Sertaneja em Ação de Graças com Pe. Antonio

12h – Abertura da Praça de Alimentação e Stands

14h – Encerramento do AGRO SHOW