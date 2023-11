Acidente entre carro e caminhão deixa pessoas feridas e pista interditada

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (6), no km 35, da BR-259, na região de Baunilha, em Colatina, no Norte do Espírito Santo.

Leia também: Feriados: PRF divulga o número de acidentes nas rodovias federais do ES

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão e o carro de passeio trafegavam pela rodovia por volta das 5h30, quando bateram, deixando dois condutores feridos. Por conta do acidente, o caminhão ficou tombado no acostamento da via com a carga espalhada.

Os condutores dos veículos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Silvio Alvidos, em Colatina.

Leia também: Polícia Federal apreende 1,5 tonelada de cocaína escondida em navio no ES

A pista está parcialmente interditada. A PRF está no local sinalizando a via e pede atenção dos condutores que trafegam pela região.