Advogado do ES é investigado pela PF por participação em grupo criminoso

A Superintendência da Polícia Federal (PF) no Estado do Espírito Santo, em apoio à Superintendência da Polícia Federal (PF) no Acre, deflagrou na manhã desta quinta-feira (30) uma operação policial para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de suspeitos de integrarem organização criminosa que atuam no tráfico de drogas e armas no Espírito Santo e no Acre.

De acordo com a PF, a fase de hoje tinha como objetivo principal prender e colher provas contra advogados que atuavam na transmissão de “ordens” e “recados” oriundos de membros de facções criminosas que estavam presos em penitenciárias do Estado do Acre repassando para comparsas que estavam em liberdade.

Durante as investigações, foi descoberto canal de comunicação direto entre lideranças de facção criminosa atuante no Acre e outros líderes sediados no Rio de Janeiro. Foram realizadas diligências e prisões nos Estados do Acre e Espírito Santo, que contaram com a presença de representantes da OAB.

No Espírito Santo, um advogado de Guarapari foi alvo da ação. Os envolvidos responderão pelo crime de integrar organização criminosa, cuja pena varia de 3 a 8 anos, além delitos conexos.