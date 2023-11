Alegre volta a registrar maior temperatura do ES e 6ª maior do Brasil

A onda de calor que atinge parte do Brasil e todo o Espírito Santo tem elevado as temperaturas em vários municípios. Nesta sexta-feira (17), a cidade de Alegre registrou a maior temperatura do Espírito Santo e a 6ª maior registrada no Brasil, até às 15h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou 41,3ºC. Alegre é a única cidade do Espírito Santo que aparece entre as temperaturas mais altas do Brasil. O município ficou atrás de Porto Murtinho (MS), que registrou 43,1ºC; Três Lagoas (MS, com 42,5ºC; São Romão (MG), com 42,0ºC; Água Clara (MS), com 41,5ºC; e Coxim (MS), com 41,5ºC.

Leia também: Trégua no calor! Frente fria muda o tempo no Espírito Santo

Na última segunda-feira (13), Alegre chegou a registrar a maior temperatura do Espírito Santo e a 5ª maior do Brasil, atingido a marca de 41,6°C. A cidade tem registrado altas temperaturas desde o último domingo (12), e a Prefeitura tem orientado os moradores sobre os cuidados nesse período.

Maior temperatura do ES

Uma frente fria se aproxima do Espírito Santo e o calor vai dar uma trégua. De acordo com o Inmet, as máximas no Estado no domingo (19), serão de 36ºC, com possibilidade de temporais em várias regiões do Espírito Santo. A passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo diminuirá em até 10ºC as temperaturas.

Na segunda-feira (20), os capixabas vão sentir a queda na temperatura logo pela manhã. A previsão é que as máximas não passem dos 27°C, com possibilidade de chuva durante todo o dia.