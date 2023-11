Boas práticas da gestão municipal colocam Anchieta em destaque no ES

Contar em forma de reportagem as histórias de sua gente trabalhadora – e que tira da terra e do mar o sustento de suas famílias – rendeu um prêmio para a Prefeitura de Anchieta. O programa jornalístico Vida Rural disputou com 78 projetos de todo o Estado e ficou em segundo lugar no 2º Prêmio Boas Práticas Senador Gerson Camata, promovido pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

A premiação ocorreu nesta segunda-feira (27), no Cerimonial Oásis, em Vitória. A Prefeitura de Anchieta concorreu com duas ações em duas categorias: Vida Rural, da Gerência de Comunicação Social, ficou com o 2º lugar em Governança Municipal. E a Equipe de Saúde da Família Digital, da Secretaria de Saúde, ficou entre as cinco melhores ações em Tecnologia e Inovação.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, participou da solenidade e subiu ao palco juntamente com a equipe de Vida Rural para receber o troféu e o cheque simbólico de R$ 50 mil pela premiação. Conforme as regras do concurso, o valor será repassado pela Amunes em forma de equipamentos para desenvolver o programa e realizar a segunda temporada em 2024.

“O que torna essa premiação ainda mais especial é que o programa Vida Rural divulga a produção de mulheres e homens do campo e da pesca. São famílias que produzem alimentos saudáveis e preservam a cultura anchietense”, ressaltou Petri.

“Desta vez não foi possível ganhar o prêmio com as duas ações, mas a ESF Digital merece todas as honras por figurar entre as cinco melhores de sua categoria. Participar de uma premiação grandiosa como essa é consequência do empenho dos servidores, que estão de parabéns”, disse o prefeito.

O gerente de Comunicação Social de Anchieta, Dirceu Cetto, destacou o empenho da equipe na produção do Vida Rural. “Somos unidos, todos colaboram com ideias e trabalham com alegria”, disse.

Assista agora a primeira temporada de Vida Rural:

Vida Rural leva para as telas das principais redes sociais as notícias sobre o trabalho de produtores rurais e pescadores de Anchieta. A cada quinze dias um novo episódio traz mais sobre a agricultura familiar e a pesca artesanal do município. Na produção a Comunicação conta com a parceria das secretarias municipais de Agricultura e Abastecimento; de Pesca e Aquicultura; de Turismo, Comércio e Empreendedorismo; e de Meio Ambiente. Confira a seguir:

