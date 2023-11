BR-101: PRF recupera carro usado em práticas de estelionato

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde da última quinta-feira (09), no km 448 da BR 101, município de Mimoso do Sul, um veículo fruto de estelionato/apropriação indébita.

Durante as abordagens de uma blitz realizada em virtude de combate à criminalidade, foi dada ordem de parada a um indivíduo em um carro preto.

Após consultas realizadas, os agentes averiguaram que havia um boletim de ocorrência de estelionato/ apropriação indébita para o condutor em Contagem/MG em outubro de 2023. O homem afirmou ter adquirido o automotor em virtude de uma quitação de dívida.

Os policiais entraram em contato com a vítima para reaver seu automóvel, enquanto o condutor foi encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Civil em Cachoeiro.

