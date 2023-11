Carro roubado é recuperado pela Guarda Municipal no centro de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM), recuperou, na manhã da última segunda-feira (6), próximo a Praça de Fátima, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, um carro com indícios de roubo. A ação aconteceu por volta das 9h42.

Segundo informações da GCM, a guarnição foi acionada por um homem, informando que carro Wolksvagen Gol branco, seria de sua mãe, moradora do município de Jerônimo Monteiro. Ele disse, ainda, que o carro estava parado em uma rua na lateral da Praça de Fátima.

Diante das informações, os guardas realizaram consulta com o Ciodes, e constataram que o veículo estava com restrição de furto e roubo e que pertencia, de fato, a moradora de Jerônimo Monteiro.

O carro foi removido para o pátio credenciado do Detran, e a ocorrência, encaminhada para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as devidas providências.

