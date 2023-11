Cachoeiro: estudante é apreendido com moto adulterada na porta de escola

Um estudante, menor de idade, foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM), na manhã da última quarta-feira (22), após ser pego com uma moto adulterada na porta de uma escola em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a GCM, os guardas receberam denúncias de que um aluno da escola estaria com uma motocicleta CG Honda, de cor azul, com a placa adulterada e estacionada ao lado da instituição de ensino. Os guardas foram ao local e avistaram o menor em cima da moto pronto para ir embora, porém, foi dado ordem de parada.

Portanto, os guardas verificaram a placa da moto e constataram que a placa pertencia a outra moto Honda Biz, de cor vermelha. O jovem estava sem os documentos pessoais e da moto.

O veículo foi guinchado e removido para o Pátio Credenciado do Detran. Já o estudante, foi entregue ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro para autoridade policial.