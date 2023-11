Polícia apreende fuzil e prende líder do tráfico de drogas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), prendeu um homem de 28 anos, suspeito de ser líder do tráfico na região de Santa Rita, em Vila Velha. A prisão ocorreu nessa terça-feira (21), no bairro Ataíde, no mesmo município.

O objetivo da ação foi cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Os mandados foram direcionados aos endereços de dois homens, identificados na investigação como líderes do tráfico na região conhecida como “Zona do Medo”, em Vila Velha.

Conforme indicado pelos mandados, a equipe deslocou-se até um imóvel localizado no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Após iniciar as buscas no segundo andar do imóvel, em um dos quartos e escondido dentro de um sofá-cama, foi encontrado um fuzil calibre 556, 93 munições calibre 556, três carregadores municiados com munição de mesmo calibre, além de uma porção de maconha.

No mesmo cômodo, encontrava-se dormindo uma mulher, que afirmou não saber da existência do armamento em seu quarto, nem quem poderia tê-lo escondido ali. A mulher foi identificada como a atual companheira do indivíduo, de 28 anos. Nada mais de ilícito foi encontrado nos demais cômodos.

Simultaneamente, uma segunda equipe deu cumprimento ao mandado destinado a um apartamento localizado no bairro Ataíde, em Vila Velha, onde supostamente residiam os dois homens alvos dos mandados. Chegando no local, os policiais foram recebidos pelo suspeito de 28 anos. Ele informou aos policiais que residia no local, juntamente com o outro indivíduo, também alvo do mandado.

Durante as buscas no apartamento, foi encontrado, dentro da máquina de lavar, uma pistola de fabricação turca calibre 9mm, municiada com um carregador e munições de mesmo calibre, além de vários bilhetes conhecidos popularmente como “catuques”, usados como forma de comunicação entre presidiários.

Diante dos fatos, os materiais ilícitos e o indivíduo foram encaminhados ao Denarc e apresentados à autoridade policial. O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).