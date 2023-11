Câmara de Cachoeiro vai pagar abono de R$ 4 mil para servidores

O comércio de Cachoeiro terá uma fonte extra de faturamento neste mês de dezembro: é que o presidente da Câmara, Brás Zagotto (Podemos), e os vereadores da Mesa Diretora determinaram o pagamento de abono no valor de R$ 4.000,00 a todos os servidores efetivos e comissionados do Legislativo Municipal.

O pagamento será feito até o próximo dia 08. Além disso, até a mesma data, a Câmara vai devolver aos cofres do Executivo a quantia de R$ 3.050.000,00, com a sugestão ao prefeito que dobre o valor do tíquete-alimentação dos funcionários da prefeitura em dezembro. O valor equivale ao montante total da folha de tíquete dos servidores do Executivo no mesmo mês. Neste caso, a decisão sobre o pagamento caberá ao Prefeito.

Segundo Brás, o Legislativo municipal está com todas as contas em dia, e o planejamento de investimentos de 2023 será cumprido até o final do ano. Desta forma, o pagamento do abono é uma decisão que demonstra o reconhecimento da Câmara ao trabalho dos servidores públicos e, além disso, fomenta o comércio cachoeirense, que tem enfrentado vários percalços nos últimos anos.

O presidente lembra que Cachoeiro passou pela maior enchente da história, seguida de uma pandemia que praticamente parou as atividades econômicas. Atualmente, os comerciantes também enfrentam dificuldades derivadas das grandes obras de infraestrutura que estão sendo realizadas na cidade e prejudicam o acesso dos clientes às lojas.

“Com o abono, os servidores poderão investir nas compras natalinas e colocar em dia as dívidas que eventualmente possam ter. Assim, ganham os trabalhadores e o nosso comércio, além de termos também o aumento da arrecadação municipal, o que retorna à população em forma de mais obras e serviços”, avalia Brás.

O presidente destaca ainda que a colaboração de todos os vereadores é fundamental para que a Câmara chegue ao final de mais um ano de gestão com o desempenho positivo. “Estamos todos focados em administrar de forma racional e objetiva, para que possamos sempre promover ações que se desdobrem em conquistas para toda a comunidade”, afirma.