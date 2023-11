Caminhão que faz transporte para os Correios cai no barranco em Mimoso

Um caminhão que faz transporte para o grupo Correios se envolveu em um acidente na manhã da última terça-feira (31), na ES 297, próximo a Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por empresa de monitoramento de caminhões que informou que um caminhão e uma carreta havia se acidentados na localidade de Ventania. Chegando no local, o motorista de um dos veículos relatou que vinha de Apiacá sentido a Ponte de Itabapoana por volta das 5h30, quando perdeu o controle em uma curva e caiu com o caminhão em um barranco. Ele disse que trabalha em uma transportadora que presta serviços para os Correios.

O motorista foi socorrido pelo Samu, porém, disse estar bem e recusou atendimentos maiores. Ele disse que estava apenas sentindo dores na perna devido ao impacto, mas que não era nada preocupante. Disse, ainda, que estava muito cansado fisicamente.

O caminhão permaneceu no local pois não havia como retirá-lo. Devido a avarias das mercadorias por conta do acidente, o motorista entrou em contato com a empresa pedindo que enviasse representantes para que moradores de localidades próximas não furtassem as mercadorias.

A equipe permaneceu com as viaturas no local, pois diversos carros suspeitos rondavam o local com suspeitos chegaram a descer com intuito de saquear a carga que estava no caminhão. Policiais militares se manteve no local para a segurança da carga e do motorista.