Homem é preso pela Polícia Federal por vender anabolizantes no ES

Na tarde da última terça-feira (31), policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal prenderam, em flagrante, um homem de 40 anos pelo comércio de substâncias anabolizantes em Vitória, no Espírito Santo. A prisão ocorreu quando o homem encaminhava para postar um envelope com frascos de substâncias anabolizantes.

Leia também: Carga Segura: confira o desfecho da operação realizada em Cachoeiro

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), após a abordagem, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, que já era investigado pela PF. No local, foram encontrados mais de 250 frascos de substâncias anabolizantes de origem estrangeira, tais como testosterona, estanozolol, dianabol, emogenin e durateston, fabricados nos Estados Unidos, Índia e Paraguai.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, os contatos para o comércio dos anabolizantes eram realizados por aplicativo de mensagens e as postagens das encomendas eram feitas em agências dos Correios ou de transportadoras.

Leia também: VÍDEO | Acidente entre caminhão e carros interdita a BR-101 Sul

O preso foi levado para formalização do auto de prisão em flagrante na Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, em São Torquato. Em seguida, foi conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária é de reclusão de 10 a 15 anos e pagamento de multa.

Fotos: Divulgação/PF