Pai e filho que estavam desaparecidos em Marataízes são encontrados

O pai Douglas Juvêncio da Fonseca, de 28 anos e o filho David Ferreira da Fonseca, de 7 anos, que haviam desaparecidos na tarde da última segunda-feira (23), em Marataízes, foram encontrados.

A irmã de Douglas, Beatriz, entrou em contato com a reportagem informando que seu irmão e sobrinho foram encontrados na manhã desta quarta-feira (1). Ela disse que conversou com o irmão por telefone e que os dois estão bem.

Douglas e o filho estavam desparecidos fazia nove dias e a família estava desesperada atrás de notícias dos meninos. Beatriz disse que vizinhos contaram que o irmão havia sofrido uma tentativa de homicídio dentro da própria casa. Relatou, ainda, que a casa foi invadida e toda revirada por criminosos.

