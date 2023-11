Caminhoneiro do distrito de Soturno morre em acidente no Ceará

Um caminhoneiro, do distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu após se envolver em um acidente no município de Icó, no Ceará.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro seguia pela rodovia, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e caiu com a carreta em uma ribanceira.

Na imagem, é possível ver que a carga ficou espalhada no local do acidente. Por conta da gravidade do capotamento, a cabine da carreta se soltou do eixo. O caminhoneiro, que era morador do distrito de Soturno, morreu no local. Ainda não se sabe o que causou o acidente.