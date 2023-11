Caminhoneiro morre baleado durante briga em cidade do Espírito Santo

Na madrugada da última sexta-feira (17), a Polícia Militar (PM), recebeu informações de que um homem havia sido morto a tiros dentro de um caminhão que estava estacionado no bairro Vila Nova, em Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a PM, uma equipe seguiu para o local, onde constatou a morte da vítima e percebeu a presença de dois suspeitos na região, que fugiram ao perceber que seriam abordados.

Em determinado momento, um dos suspeitos, de 30 anos, se entregou à equipe e foi detido. Os militares seguiram para localizar o segundo suspeito, mas, durante a tentativa de fuga, se abrigou atrás de um muro e realizou disparos contra a guarnição, atingindo um dos PM no joelho. O policial foi socorrido e, imediatamente, foi solicitado apoio de outras guarnições, que seguiram em buscas pelo suspeito.

Leia também: Acidente grave entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta em Castelo

Durante as buscas, os policiais perceberam que pelo trajeto de fuga havia marcas de sangue, indicando que o homem também estava ferido. Com apoio de populares, que realizaram denúncias sobre o trajeto feito pelo suspeito, os militares conseguiram localizá-lo às margens de uma rodovia, onde foi dada ordem de parada. No entanto, mais uma vez o suspeito tentou fugir, mas, ao perceber que não conseguiria fugir, sacou a arma e atirou na própria cabeça.

Uma equipe do Samu foi acionada e o suspeito foi socorrido e encaminhado a um hospital da região. De acordo com as informações levantadas no local, os dois suspeitos seriam ajudantes do motorista do caminhão e teriam o matado durante uma discussão por dinheiro e drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, que vai investigar o caso.