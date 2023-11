Carreta com carga irregular de granito é apreendida em Atílio Vivácqua

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu, na tarde da última segunda-feira (13), no km 432, da BR-101, no município da Atílio Vivácqua, no Espírito Santo, um caminhão que transportava chapas de granito sem a devida segurança e com excesso de peso.

Leia também: Deu ruim! Veículos batem em cruzamento do Basiléia, em Cachoeiro

De acordo com a PRF, os agentes realizavam em fiscalização de trânsito e combate à criminalidade, abordaram um caminhão Volkswagen, de cor branca, carregado com 80 chapas de granito e 241 ladrilhos de granito amarelo. Durante os procedimentos de fiscalização, foi verificado que a amarração das chapas estava em desacordo com a legislação e sem as condições necessárias para a segurança viária. Além disso, foi constatado um excesso de peso de 9.858 kg.

Diante das informações, foi constatada, a princípio, ocorrência de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, conduta prevista no art. 132 do CPB e conforme orientação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O caminhão foi encaminhado para a Unidade Operacional da PRF na Safra, local onde foi retido para providências necessárias à regularização do veículo, sendo liberado somente após a retirada do excesso de peso e adequada amarração da carga.