Carro 0km: Rochativa promove sorteio em prol de entidades sociais do ES

Com o intuito de ajudar entidades sociais na arrecadação de fundos, a Skystone Brasil, que já é uma parceira de longa data e apoiadora dos projetos da Rochativa, presenteia a instituição com um carro 0km.

A Rochativa, por sua vez, visando a ampliação de recursos para vários projetos, convidou outras 11 entidades sociais tanto da região Sul como Norte do Estado, formando uma rede em prol da arrecadação. Dessa forma, várias instituições serão beneficiadas e seus projetos ampliados para a sociedade.

Aliás, para a ampliação do recurso todas as entidades participantes se responsabilizaram com uma cota de cupons de R$100,00 para a participação de um sorteio.

Toda a comunidade pode adquirir cupons por meio da entidade que preferir contribuir. O sorteio será pela loteria federal no próximo dia 13 de dezembro. A entrega do carro será no dia 16 de dezembro.

O recurso arrecadado será destinado a projetos sociais previamente apresentados e aprovados. Cada entidade receberá o equivalente arrecadado pela mesma.

As entidades participantes são:

ROCHATIVA – (028) 99940-6271

APAE CACHOEIRO – (028) 99996-9540

APAE MARILÂNDIA – (027) 99904-4980

APAE BARRA DE SÃO FRANCISCO – (027) 99757-2117

REVIVER MIMOSO DO SUL – (028) 99939-9407

LAR DE IDOSOS CASTELO – (028) 99916-7477

LAR JOÃO XXIII CACHOEIRO – (028) 99985-1029

PESTALOZZI ÁGUA DOCE DO NORTE – (027) 99659-2585

PESTALOZZI RIO NOVO DO SUL – (028) 99964-2879

PASTORAL DA CRIANÇA BARRA DE SÃO FRANCISCO – (027) 99532-8055