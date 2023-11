Carro furtado é recuperado com ajuda do sistema de videomonitoramento

Um motorista foi detido, na última segunda-feira (13), no bairro Arariguaba, em Cachoeiro, ao ser flagrado com um carro furtado. O veículo foi identificado pelas câmeras de videomonitoramento no bairro Coronel Borges. O suspeito estava na direção de um Fiat Uno com restrição de furto, ocorrido no domingo (12), no município de Castelo.

O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) foi acionado e duas viaturas da Polícia Militar, com apoio de agentes da Guarda Civil Municipal, se deslocaram até o local e conseguiram abordar o veículo na Rua Sebastião Castilho, próximo a Praça do bairro Arariguaba.

Na ocasião, o condutor foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro. Já o veículo foi removido para o pátio credenciado do município.

“O monitoramento com câmeras ajuda a intensificar a ação dos agentes, além de, muitas vezes, intimidar ações criminosas. Destacamos sempre a integração do Centro de Governança com os órgãos policiais para o êxito total das operações”, disse o vice-prefeito e secretário de Segurança de Cachoeiro, Ruy Guedes.

Sistema de videomonitoramento de Cachoeiro

O sistema de vigilância de Cachoeiro, instalado no Centro de Governança Municipal, no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, abriga uma moderna central de videomonitoramento, que opera câmeras com tecnologias variadas, como reconhecimento facial, avisos sonoros, leitura de placas de veículos e segurança perimetral.

Esses equipamentos funcionam de maneira integrada, possibilitando a rápida e eficaz tomada de decisão por parte dos órgãos de segurança de Cachoeiro no atendimento aos chamados dos cidadãos.