Carro roubado no bairro Paraíso é encontrado abandonado no Vila Rica

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou na noite da última quinta-feira (2), um carro que havia sido roubado no bairro Paraíso, abandonado no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da GCM, a equipe foi acionada para se deslocar até a rua Ano Herkenhoff, no bairro Vila Rica, para verificar um carro abandonado. Chegando no local, os guardas civis se depararam com um Policial Civil que informou que o veículo Volkswagen Gol cinza estaria estacionado em um local suspeito.

Os guardas verificaram a placa do veículo e foi constatado que se tratava de furto e roubo, fato que aconteceu por volta das 5h da manhã no bairro Paraíso. Foi feito contato com o dono do veículo, que confirmou os fatos.

O carro foi removido para o Pátio Credenciado do Detran, ficando a disposição da autoridade para os procedimentos cabíveis.