Carro roubado no RJ é recuperado pela PRF em Mimoso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde da última terça-feira (7), mais um carro clonado durante a Operação Terminus. A ação aconteceu no km 442, da BR-101, em Mimoso do Sul.

De acordo com a PRF, durante operação de combate à criminalidade, os agentes abordaram um veículo de passeio de cor preta com placas do Rio de Janeiro, conduzido por um homem de 34 anos que não possuía documentos pessoais.

Durante a abordagem, o condutor afirmou que não tinha carteira de habilitação. Posteriormente, foi descoberto pelos federais que o automóvel apresentava sinais de adulteração na numeração do chassi e que, na verdade, tinha sido roubado no Rio de Janeiro em novembro de 2022.

O suspeito e o veículo foram encaminhados ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis do flagrante.