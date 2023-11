Casagrande embarca para Dubai e Ferraço assume Governo do ES pela 4ª vez

O governador Renato Casagrande passou o cargo do executivo estadual para o vice-governador, Ricardo Ferraço, na manhã desta quarta-feira (29), antes de embarcar para Dubai, onde irá participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), entre os dias 1 e 4 de dezembro.

Essa é a 4ª vez que Ricardo Ferraço assume como governador em exercício neste mandato. O Governador Casagrande reassume o Governo do Estado na próxima quarta-feira (6). O governador Casagrande retorna ao Espírito Santo no fim da tarde de terça-feira (5).

Sobre demandas para o governador Casagrande, favor se atentarem ao fuso horário. Dubai está 7 horas à frente do horário de Brasília, então pedimos que as demandas referentes ao governador Casagrande sejam enviadas até no maximo 13h do Brasil.