Centro de Detenção Provisória de Marataízes ganha nova cozinha interna

A Secretaria da Justiça (Sejus) inaugurou, no final de outubro, mais uma cozinha interna no sistema prisional. O Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM) passou a produzir as refeições destinadas aos custodiados da unidade no final do mês de outubro.

Diariamente, 1.268 refeições, sendo desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar, são produzidas no local. A cozinha é composta por áreas de cocção dos alimentos, pré-preparo e montagem, armazenamento, refeitório, higienização, lavagem de recipientes e sala da equipe de nutrição. Ao todo, cinco internos trabalham na cozinha interna da unidade.

Antes da implantação, as refeições eram transportadas pelo fornecedor de alimentos em uma distância de cerca de 44,5 quilômetros, levando, aproximadamente, 55 minutos para chegar na unidade. O secretário de Estado da Justiça, André Garcia, destacou que todas as unidades prisionais terão cozinhas integradas implantadas até maio de 2024.

“A implantação de cozinhas internas nas unidades prisionais busca a redução de gastos públicos e o aumento da qualidade das refeições ofertadas à população prisional. Nossa meta é implantar esse modelo de gestão em todas as unidades do Estado até maio do ano que vem. Também priorizamos a abertura de postos de trabalho remunerado para os detentos das unidades envolvidas. É uma forma de também promover a ressocialização pelo trabalho”, ressaltou André Garcia.

A produção da alimentação na unidade prisional também reduz as irregularidades registradas com relação à temperatura dos alimentos e aos atrasos de entrega, além de permitir uma fiscalização mais rigorosa do serviço.

Atualmente, o projeto já inaugurou três cozinhas centralizadas. Na Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM), onde as refeições produzidas são transportadas até o Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM); no Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), com a produção de alimentos para a Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina (PSMCOL), e no Complexo de Xuri, onde a cozinha instalada na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) atende às demandas da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V) e Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV).

Outras 15 unidades prisionais contam com cozinhas internas já em operação. Desde abril deste ano, o Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG) também passou a operar com o serviço. Até o final deste ano, a implantação de uma cozinha centralizada irá contemplar o Complexo de Viana, beneficiando mais cinco unidades prisionais.