ChefMio Delivery lança Semana Black Friday com descontos imperdíveis

Uma das semanas mais aguardadas do ano chegou, e a ChefMio Delivery, o aplicativo de delivery que já conquistou Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, anuncia o início de sua ação de Black Friday. A partir desta segunda-feira (20), até a próxima sexta-feira (24), os amantes da boa comida terão motivos de sobra para comemorar.

Durante toda a semana de Black Friday, será oferecido uma série de descontos, com uma seleção de restaurantes parceiros proporcionando, no mínimo, 15% de desconto. Estas ofertas estarão disponíveis em uma categoria especial dentro do aplicativo, permitindo que os usuários facilmente encontrem e aproveitem os descontos. Além disso, também haverá cupons exclusivos para a categoria.

Mas a grande surpresa fica por conta das ofertas relâmpago de até 50% de desconto. Estas promoções serão anunciadas exclusivamente através de notificações no app. Por isso, é essencial que os clientes fiquem atentos às notificações para não perderem nenhuma oferta.

A iniciativa da ChefMio para a Black Friday não só promove uma maior acessibilidade a diversas opções gastronômicas, mas também representa um importante apoio aos negócios locais, fortalecendo a economia regional. Os restaurantes parceiros veem na ação uma oportunidade de aumentar a visibilidade e alcançar novos clientes, enquanto estes últimos desfrutam de sabores excepcionais por preços mais atraentes.

Sobre a ChefMio

ChefMio Delivery é um aplicativo de marketplace de comida, com mais de 12 anos de história, Hoje, presente nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre. Com foco em proporcionar uma ampla variedade de opções gastronômicas e uma experiência de usuário excepcional, o ChefMio se destaca como um facilitador entre os melhores restaurantes locais e os amantes de boa comida.

Para não perder nenhuma oferta, basta baixar o aplicativo, disponível para Android e iOS, e habilitar as notificações. Você também acompanhar pelo instagram da @chefmiodelivery