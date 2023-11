Cinco pessoas ficam feridas em frente a um bar em cidade do ES

Na tarde do último sábado (11), policiais militares foram acionados para irem ao Hospital Evangélico, onde havia dado entrada dois homens, de 49 e 50 anos, baleados, no bairro Capuaba, em Vila Velha.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas informaram que estavam em um bar no bairro, quando passou um veículo com vários homens, que atiraram contra as pessoas que estavam no estabelecimento.

Leia também:

Homem que matou esposa a facadas no ES é condenado a 40 anos de prisão

Morador em situação de rua é encontrado morto em calçada no ES

Posteriormente, deu entrada no Pronto Atendimento (PA) da Glória, dois homens, de 26 e 59 anos baleados. No Hospital Antônio Bezerra de Faria, deu entrada uma mulher, de 59 anos, também baleada. Nada havia em desfavor das vítimas.

O estado de saúde dos pacientes não foram informadas. A Polícia Civil (PC) vai investigar o caso.