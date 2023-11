Campeonato de vôlei e futebol society reúne servidores em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, iniciou nesta semana o tradicional Campeonato dos Servidores, com futebol society masculino, disputado no Campo da Praça da Barra, e o vôlei feminino na quadra da E.M.E.F. José Marcelino, também na Barra.

“Com 8 equipes inscritas no futebol masculino e 5 equipes no vôlei feminino, o campeonato agitará as noites do mês de novembro, promovendo interação e o espírito esportivo entre os servidores dos mais diversos setores da Prefeitura”, afirmou Robson Seyr, Secretário Municipal de Esportes.

