Como anda a Saúde do ES? Secretário presta contas no Poder Legislativo

Cumprindo o trabalho de fiscalização do uso de recursos públicos, a Comissão de Saúde e Saneamento realiza mais uma audiência pública de prestação de contas.

No evento desta sexta-feira (10), às 9 horas, o colegiado recebe o Secretário estadual de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto. O encontro terá como referência os gastos e investimentos da pasta no segundo quadrimestre de 2023 (maio a agosto).

A última prestação de contas aconteceu no mês de junho e um dos focos da reunião foi a cobertura vacinal do Espírito Santo, já que os índices apresentados na época estavam mais baixos do que o esperado. A audiência pública também é uma oportunidade para parlamentares e gestores da área discutirem as prioridades de investimento de acordo com as demandas da população.

A prestação de contas cumpre o artigo 36 da Lei Complementar Federal 141/2012. A Comissão de Saúde é presidida pelo deputado Dr. Bruno Resende (União) e tem como membros efetivos os deputados Pablo Muribeca (Patriota), Callegari (PL), Hudson Leal (Republicanos) e Zé Preto (PL)